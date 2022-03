Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande annonce sur une arrivée de Pogba à Paris !

Publié le 29 mars 2022 à 17h10 par Th.B.

Alors que le nom de Paul Pogba revient avec insistance ces derniers temps du côté du PSG, le joueur de Manchester United verrait d’un bon oeil une signature à Paris selon le journaliste Julien Laurens.

Paul Pogba signera-t-il au PSG la saison prochaine ? En fin de contrat à Manchester United, le milieu de terrain français pourrait quitter les Red Devils trois ans après avoir fait savoir qu’il était prêt à se lancer un nouveau challenge ailleurs avant d’honorer son contrat à Manchester United jusqu’à son terme. Sous l’impulsion de Leonardo, directeur sportif du PSG bien qu’il soit menacé depuis l’élimination du Paris Saint-Germain en 1/8ème de finale de Ligue des champions, le club parisien semblerait être prêt à accueillir Paul Pogba à l’intersaison, à condition qu’un milieu de terrain soit vendu comme le journaliste Fabrice Hawkins l’a dernièrement révélé. Une information confirmée par Julien Laurens qui n’a pas manqué de souligner l’intérêt réciproque entre le PSG et Paul Pogba ainsi que celui de la Juventus.

« Pour le PSG, nous savons avec certitude que l'intérêt existe des deux côtés »