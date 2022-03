Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Pogba reçoit un premier signal fort !

Publié le 29 mars 2022 à 16h15 par A.C.

En fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba semble être l’un des grands objectifs de Leonardo au PSG, en vue du prochain mercato estival.

Depuis les sorties cinglantes de Mino Raiola, quelque chose semble s’être cassé entre Paul Pogba et Manchester United. Ainsi, la fin de son contrat laisse penser à un départ, même si en Angleterre on assure que le Français n’aurait pas encore pris de décision définitive. Le Paris Saint-Germain serait en première ligne, avec Leonardo qui souhaiterait frapper un gros coup au milieu de terrain, avec Lucas Paqueta de l’OL qui semble également être un objectif fort. Mais Pogba ne serait pas seulement dans le viseur du PSG, puisque la Juventus rêve de le récupérer, alors qu’en Espagne on parle d’une possible arrivée au Real Madrid.

La Juventus a déjà posé des limites à Pogba