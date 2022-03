Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une menace colossale se précise pour ce crack de l’écurie Raiola !

Publié le 29 mars 2022 à 16h00 par A.C.

Avec Paul Pogba, le jeune prodige Ryan Gravenberch serait l’une des grandes cibles du Real Madrid au milieu de terrain... mais également de la Juventus !

Après un mercato plutôt discret, le Real Madrid devrait être de retour cet été. Florentino Pérez rêve d’un recrutement stellaire avec notamment Kylian Mbappé, qui n’a toutefois pas encore pris de décision finale selon nos informations. La presse espagnole parle notamment d’Erling Haaland, de Paul Pogba ou encore de Ryan Gravenberch. Ces joueurs ont d’ailleurs tous un point en commun, puisque leurs carrières sont gérées par Mino Raiola, qui semble lui aussi avoir commencé à travailler sur un été très chaud.

Gravenberch, c’est du sérieux pour la Juventus