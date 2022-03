Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, Ancelotti vise un coup à 35M€ !

Publié le 28 mars 2022 à 23h30 par D.M.

Intéressé par Kylian Mbappé, le Real Madrid viserait aussi Ryan Gravenberch, jeune milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam.

Le recrutement du Real Madrid s’annonce légendaire. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Kylian Mbappé est le grand objectif de Florentino Perez. Le joueur du PSG a un accord de principe avec les dirigeants merengue et se dirige vers un départ à la fin de la saison. Mais ce n’est pas tout puisque le Real Madrid aimerait aussi recruter Erling Haaland, lié au Borussia Dortmund jusqu’en 2024. Le club espagnol envisagerait de renforcer son milieu de terrain et courtiserait un autre protégé de Mino Raiola.

Un intérêt réel pour Gravenberch