Mercato - PSG : Mauricio Pochettino a la clé du feuilleton Paul Pogba !

Publié le 29 mars 2022 à 17h30 par Th.B.

Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino pourrait être démis de ses fonctions cet été et filer du côté de Manchester United. Son discours à Paul Pogba serait susceptible d’être dévastateur pour les plans du Paris Saint-Germain avec le champion du monde selon Julien Laurens.

Partira, partira pas ? L’avenir de Paul Pogba à Manchester United ne semble toujours pas être scellé. Journaliste pour TF1 , Julien Maynard révélait lors de la diffusion de Téléfoot dimanche dernier, qu’une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin prochain n’était toujours pas à exclure. En outre, Maynard confirmait les intérêts du PSG et de son ancien club, à savoir la Juventus. Invité à s’exprimer sur son propre destin, Paul Pogba affirmait n’avoir pris à ce jour aucune décision et que son choix pourrait même être arrêté en plein mercato estival. « Le fait qu’on parle de moi au PSG en France ? Je peux décider demain comme je peux décider pendant le mercato. C’est pas décidé, il n’y a rien. Rien de fait. Je veux juste bien revenir. Bien finir la saison, pour aussi préparer le Mondial. J’ai envie d’y être, d’assister à une autre Coupe du monde. On veut rentrer dans l’histoire aussi en gagnant deux fois d’affilée ». Pour des raisons différentes de celles de Pogba qui pourrait tout simplement profiter de son statut d’agent libre cet été, Mauricio Pochettino serait lui aussi susceptible d’être disponible sur le marché des entraîneurs. En effet, bien que son contrat court jusqu’en juin 2023 au PSG, les résultats sportifs du Paris Saint-Germain cette saison ne sont pas à la hauteur des attentes des propriétaires qataris. Son licenciement serait une réelle possibilité à la fin de la saison alors que le10sport.com vous révélait d’ores et déjà en novembre dernier que le cas Pochettino était sujet à la discussion à Doha avant même que le club parisien ne soit éliminé de la Coupe de France et de la Ligue des champions.

Mauricio Pochettino pour convaincre Paul Pogba de rester à United ?

Si Mauricio Pochettino venait bel et bien à être démis de ses fonctions, son désir premier serait de prendre la suite de Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United en juin prochain. Les dirigeants des Red Devils auraient d’ailleurs déjà rencontrés Erik Ten Hag et Mauricio Pochettino pour ce poste d’entraîneur. Et le potentiel discours de Pochettino en tant que nouveau coach de United pourrait inciter Paul Pogba à prolonger son contrat selon Julien Laurens. « Je pense qu'en ce moment, et à juste titre, il laisse tout ouvert. Toutes les options. Il sait qu'il y a une possibilité, selon qui sera le prochain manager à Old Trafford, il y a une possibilité évidemment qu'il puisse rester. Le nouveau manager qui arrive, qu'il s'agisse de Ten Hag ou de Pochettino, de Luis Enrique, de Lopetegui, de qui que ce soit, lui dit : " Hey Paul, je veux vraiment que tu restes parce que je veux construire l'équipe autour de toi et finalement tu auras une équipe assez bonne pour se battre pour tous les titres" » . a dans un premier temps confié le journaliste d’ ESPN pour The Transfer Talk d’ ESPN FC ces dernières heures.

Le PSG garde cependant toujours ses chances !