Mercato - PSG : Le feuilleton Paul Pogba bat son plein !

Publié le 27 mars 2022 à 14h30 par Th.B. mis à jour le 27 mars 2022 à 14h39

Le PSG pourrait être amené à tenter sa chance pour le recrutement de Paul Pogba. Néanmoins, la Juventus serait bien dans le coup lorsque le principal intéressé laisserait planer le doute pour son avenir.

Comme ce fut le cas à l’été 2019, au moment où lui-même avait évoqué sa volonté d’aller voir ailleurs, Paul Pogba fait énormément parler de lui ces dernières semaines. Mais cette fois-ci, c’est tout bonnement en raison de l’expiration de son contrat à Manchester United à la fin de la saison. À l’instant T, une prolongation de l’engagement du champion du monde chez les Red Devils ne serait clairement pas avancée, laissant à Leonardo le loisir de mener à bien l’opération sur laquelle il travaillerait depuis l’été dernier. Cependant, l’opportunité Lionel Messi s’est présentée début août, et les plans du directeur sportif du PSG ont donc été altérés. Pour recruter Paul Pogba, le Paris Saint-Germain devrait cependant dégraisser son effectif dans ce secteur de jeu selon le journaliste Fabrice Hawkins. Cette semaine, Pogba a laissé entendre que joueur aux côtés de Kylian Mbappé en club était une possibilité. « Pourquoi pas ? C’est toujours bon de jouer avec des coéquipiers en équipe de France et en club. (…) C’est vrai que nous sommes libres tous les deux. On se taquine un peu, "alors, c’est comment ? Tu vas aller où ? Ça va faire quoi ?" Mais il n’y a aucune réponse. Il n’y a jamais de réponse, on se taquine juste. Possible que Kylian décide avant moi… Si ce n’est pas déjà fait ? Je ne sais pas, il faut lui poser la question ! ». Voici le message que Pogba a fait passer au Figaro puis parallèlement à Tout le Sport.

Pogba laisse planer le doute, Deschamps donne son avis

Pour autant, pour Téléfoot , Paul Pogba s’est montré bien moins loquace quant aux rumeurs le liant au PSG à l’occasion d’un entretien diffusé par l’émission de TF1 ce dimanche matin. « Le fait qu’on parle de moi au PSG en France ? J’peux décider demain comme je peux décider pendant le mercato. C’est pas décidé, il n’y a rien. Rien de fait. Je veux juste bien revenir. Bien finir la saison, pour aussi préparer le Mondial. J’ai envie d’y être, d’assister à une autre Coupe du monde. On veut rentrer dans l’histoire aussi en gagnant deux fois d’affilée ». Sélectionneur de l’Équipe de France, Didier Deschamps a révélé qu’il conseille Paul Pogba, sans pour autant lui donner une directive concrète quant à son futur club. « Je ne sais pas quel sera son choix. Aujourd’hui, qu’il ne soit pas heureux de par les résultats de son équipe et sa situation, bien évidemment, parce que c’est un compétiteur. Mais il y a d’autres joueurs en fin de contrat qui devraient être plus inquiets que Paul. S’il me demande des conseils ? Je peux donner un avis, mais bon, là on parle de top niveau donc je dirais à la limite, peu importe le choix ».

