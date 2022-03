Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille aux enchères avec le Barça est lancée !

Publié le 30 mars 2022 à 5h45 par Th.B.

Bien qu’il ait dernièrement été question d’une clause libératoire de 75M€ dans le contrat de Raphinha à Leeds, le directeur sportif du club anglais a affirmé le contraire. Ce qui pourrait déboucher sur une guerre aux enchères entre le PSG et le FC Barcelone.

Depuis l’été 2020, Raphinha évolue à Leeds United et sous la houlette de Marcelo Bielsa avant que ce dernier ne soit remercié en cours de saison et soit remplacé par Jesse Marsch dernièrement. Après deux ans passés au sein du club anglais, l’international brésilien aimerait connaître autre chose. Une volonté qui n’aurait pas échappée au PSG, désireux d’en faire le successeur d’Angel Di Maria, et du FC Barcelone, qui aurait les mêmes plans que le PSG, mais pour remplacer en lieu et place Ousmane Dembélé.

« Raphinha n'a pas de clause si nous restons en Premier League »