Mercato - PSG : Barcelone, Real Madrid… Le voile se lève sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 30 mars 2022 à 6h45 par Th.B.

Bien que son départ au Real Madrid semblait se dessiner à la fin de la saison, un intérêt du FC Barcelone a resurgi dans la presse. Néanmoins, la vérité a éclaté à ce sujet et les cartes seraient redistribuées.

Depuis quelque temps à présent, l’avenir de Kylian Mbappé ne semble pouvoir déboucher que sur deux dénouements dans ce feuilleton : prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain ou signer au Real Madrid en tant qu’agent libre. Cependant, L’Équipe a ajouté du piment dans ce dossier la semaine dernière en révélant un intérêt toujours d’actualité du FC Barcelone et qui ne laisserait pas insensible le clan Mbappé. Néanmoins, il ne faudrait pas compter sur une telle éventualité selon Julien Laurens.

« Ce sera le Real Madrid ou rester au PSG »