Mercato - PSG : Lionel Messi n'est plus le bienvenu à Barcelone !

Publié le 30 mars 2022 à 5h15 par A.M.

Plusieurs mois après son départ du FC Barcelone, Lionel Messi ne devrait pas pouvoir faire son retour en Catalogne comme l'explique Joan Laporta.

En fin de contrat en juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi est pourtant annoncé sur le départ après une première partie de saison assez délicate. En effet, l'international argentin semble avoir du mal à s'intégrer à Paris et un retour au FC Barcelone a été évoqué. Toutefois, Joan Laporta ferme déjà la porte à cette éventualité.

Laporta dément un retour de Messi