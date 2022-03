Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Au Barça, on ne veut plus lâcher Xavi !

Publié le 30 mars 2022 à 4h30 par A.M.

Interrogé sur les débuts de Xavi sur le banc du FC Barcelone, Joan Laporta affiche sa volonté de le voir rester le plus longtemps possible en Catalogne.

Depuis l'arrivée de Xavi, le FC Barcelone a clairement redressé la barre après un début de saison catastrophique. Le projet de l'ancien milieu de terrain du Barça semble séduisant et surtout efficace. A tel point que Joan Laporta ne cache plus son souhait de voir Xavi rester le plus longtemps possible.

«Je suis convaincu qu'il restera ici pendant de nombreuses années»