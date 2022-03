Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta joue avec le feu dans le dossier Dembélé !

Publié le 30 mars 2022 à 4h00 par A.M.

Toujours l'attente d'une réponse pour la prolongation d'Ousmane Dembélé, Joan Laporta n'a pas hésité à afficher ses doutes face au comportement de l'agent du Français.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé semble toujours en plein doute pour son avenir. Le PSG souhaiterait le récupérer libre tandis que du côté du FC Barcelone, ses dernières prestations ne laissent personne insensibles et une prolongation semble de plus en plus faire l'unanimité en interne. Toutefois, Joan Laporta n'hésite pas à pointer du doigt Moussa Sissoko, l'agent d'Ousmane Dembélé.

Laporta s'interroge sur l'agent de Dembélé