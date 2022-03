Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino reçoit une aide inattendue pour son avenir !

Publié le 30 mars 2022 à 3h45 par A.M.

Alors qu'il est en compétition avec Mauricio Pochettino pour le banc de Manchester United, Erik ten Hag se voit déconseiller d'accepter ce poste.

Bien que son contrat s'achève en juin 2023, Mauricio Pochettino devrait quitter le PSG à l'issue de la saison compte tenu des résultats décevants, surtout en Ligue des champions. Et le technicien argentin pourrait rebondir du côté de Manchester United où il serait en concurrence avec Erik ten Hag pour la succession de Ralf Rangnick. Mais Louis Van Gaal, dont le passage sur le banc des Red Devils a été très compliqué, déconseille à son compatriote de rejoindre le club mancunien.

Van Gaal déconseille Manchester à ten Hag