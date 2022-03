Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça fait une annonce fracassante pour le retour de Messi !

Publié le 29 mars 2022 à 8h15 par A.M.

Interrogé sur un éventuel retour de Lionel Messi, Joan Laporta assure que ce n'est pas dans les plans du FC Barcelone qui a démarré un nouveau projet sous l'impulsion de Xavi.

Arrivé l'été dernier au PSG après avoir passé toute sa carrière au FC Barcelone, Lionel Messi a connu un première saison très compliquée à Paris où son intégration ne semble pas évidente. Au point même d'être sifflé par une partie du public du Parc des Princes quelques jours après l'élimination contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions. Par conséquent, l'avenir de Lionel Messi, dont le contrat court jusqu'en juin 2023, fait déjà débat, et l'éventualité d'un retour au FC Barcelone a même été évoquée. Toutefois, Joan Laporta ferme la porte à cette éventualité.

«Nous ne l'envisageons pas pour l'instant»