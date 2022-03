Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar…. Le recrutement colossal fait encore parler !

Publié le 29 mars 2022 à 3h30 par G.d.S.S.

Ancien joueur majeur de l’ère QSI au PSG, Blaise Matuidi estime que le recrutement colossal réalisé ces dernières années est une véritable chance pour la Ligue 1 malgré l’absence de résultats concrets en Ligue des Champions.

À l’été 2011, tout de suite après le rachat du PSG par le Qatar, Blaise Matuidi avait été l’une des premières recrues du Qatar pour le club de la capitale. Un maillot que le milieu de terrain français aura porté jusqu’en juin 2017 avant de partir pour la Juventus, et dans un entretien accordé au Parisien lundi, Matuidi a livré son point de vue sur l’évolution du projet QSI au PSG et notamment les recrutements de grandes stars telles que Lionel Messi et Neymar.

« Des recrutements difficilement envisageables il y a quelques années »