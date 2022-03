Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar reçoit un message fort pour l’avenir du projet QSI !

Publié le 27 mars 2022 à 23h10 par La rédaction

Alors que le Paris Saint-Germain a subi une nouvelle déconvenue en Ligue des Champions, Blaise Matuidi dresse un constat, et estime qu’il n’y a pas assez de joueurs qui représentent réellement le club.

Passé par le Paris Saint-Germain entre 2011 et 2017, Blaise Matuidi a connu les débuts du projet QSI et suit toujours de près les résultats de son ancienne équipe. S'il a pu observer la montée en puissance du club de la capitale au fil des années, l'ancien milieu de l'ASSE a également pu voir les nombreuses désillusions subies en Ligue des Champions. En effet, malgré les nombreuses stars qui ont rejoint l’équipe, le PSG n’a réussi à atteindre la finale de la plus prestigieuse des compétitions qu’une seule fois, lors du Final 8 en 2020. Pour beaucoup, l’absence presque totale de joueurs français ou formés au club nuit au PSG, et Matuidi semble être du même avis.

« Il pourrait, peut-être, y avoir davantage de joueurs représentant réellement le club »