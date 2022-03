Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retour de Messi à Barcelone ? La réponse claire de Laporta !

Publié le 29 mars 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

Bien qu'il connaisse une première saison compliquée au PSG, Lionel Messi ne devrait pas faire son retour au FC Barcelone la saison prochaine comme l'explique Joan Laporta, le président du club blaugrana.

En fin de contrat avec le FC Barcelone l'été dernier, Lionel Messi pensait toutefois pouvoir prolonger au sein de son club de toujours. Et pourtant, au mois d'août, l'annonce tombe : le Barça officialise le départ de La Pulga . Une annonce qui fait l'effet d'une bombe puisque la star argentine se retrouve sans club au début de la saison. Et bien évidemment, le PSG n'a pas laissé passer l'occasion de recruter Lionel Messi. Très rapidement, les deux parties s'entendent et celui qui deviendra septuple Ballon d'Or quelques semaines plus tard s'engage à Paris jusqu'en juin 2023 avec à la clé une saison supplémentaire en option. Toutefois, tout ne se passe pas comme prévu pour Lionel Messi depuis son arrivée au PSG puisque sa première saison est très délicate avec seulement 7 buts toutes compétitions confondues. Un rendement très éloigné de ses standards habituels qui lui a même valu les sifflets d'une partie du public du Parc des Princes quelques jours après l'élimination contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions. Par conséquent, l'avenir de Lionel Messi fait déjà parler, et l'idée d'un retour au FC Barcelone est même évoqué.

Laporta ne croit pas un retour de Messi