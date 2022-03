Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid n’a pas dit son dernier mot pour Mbappé !

Publié le 30 mars 2022 à 8h15 par Th.B.

Alors qu’une prolongation de contrat au PSG est clairement prise en considération par Kylian Mbappé comme le10sport.com vous l’a révélé mardi, le Real Madrid garderait son calme et continuerait de travailler sur le recrutement du champion du monde.

Et si Kylian Mbappé finissait par prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain ? Le10sport.com vous a révélé ce mardi que l’attaquant du PSG prenait de plus en plus en considération l’option de rempiler au Paris Saint-Germain, bien que son départ pour le Real Madrid à l’intersaison semblait être inéluctable. Sorti par la petite porte en Ligue des champions au stade des 1/8èmes de finale face au club merengue, Mbappé aimerait soigner son départ et signer un contrat court d’une voire deux saisons. Cependant, le Real Madrid ne baisserait pas les bras.

Le Real Madrid garde la tête froide pour Mbappé !