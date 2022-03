Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le prochain club de Milik déjà trouvé ?

Publié le 30 mars 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il n’entre plus vraiment dans les plans de Jorge Sampaoli, Arkadiusz Milik pourrait quitter l’OM en fin de saison. Et le Torino semble idéalement positionné pour le recruter…

« Je n’ai jamais pensé à partir, et je n’ai pas envie de partir ou de quitter un club de la mauvaise manière tout ça parce que je ne joue pas », confiait Arkadiusz Milik début février en conférence de presse sur son avenir, affichant publiquement son souhait de rester à l’OM la saison prochaine. Mais le buteur polonais peine toujours autant à retrouver un statut de titulaire indiscutable sous les ordres de Jorge Sampaoli, et pendant ce temps-là, il conserve une cote intacte en Serie A et notamment du côté du Torino qui se verrait bien recruter Milik l’été prochain.

Direction le Torino ?

Comme l’a indiqué Tuttosport mardi, Arkadiusz Milik figure bel et bien sur les tablettes. Du club italien qui devra très probablement pallier le départ d’Andrea Belotti qui arrive en fin de contrat en juin prochain. Si le Torino ne parvient pas à conserver l’international italien, c’est donc l’option Milik qui sera privilégiée et qui pourrait d’ailleurs permettre à l’OM de réaliser une belle plus-value après avoir déboursé seulement 8M€ dans le cadre de son option d’achat obligatoire avec Naples.