Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande décision du Qatar pour la suite du projet QSI !

Publié le 30 mars 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

En dépit de l’élimination du PSG face au Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions et de la nouvelle déception majeure que restera cette saison 2021-2022, le Qatar a décidé de laisser Nasser Al-Khelaïfi à la présidence du club.

Onze ans après le rachat du PSG par les investisseurs du Qatar et le début du fameux projet QSI, le club de la capitale court toujours après sa première Ligue des Champions. Malgré le recrutement colossal effectué l’été dernier avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achaf Hakimi et Lionel Messi notamment, le PSG a été sorti par le Real Madrid dès le stade des 8es de finale avec, une fois de plus, un scénario qui aura marqué négativement les esprits. Et alors que les supporters ont publiquement réclamé le départ de Nasser Al-Khelaïfi, l’avenir du président du PSG a été décidé depuis Doha…

Al-Khelaïfi reste en place

En effet, selon les informations dévoilées par Marca mardi, l’Emir du Qatar a décidé de conforter Nasser Al-Khelaïfi dans ses fonctions de président du PSG. Contrairement à Leonardo et Mauricio Pochettino qui semblent clairement sur la sellette, Al-Khelaïfi va donc rester à la tête du projet QSI pour les années à venir.