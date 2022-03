Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… Cette énorme mise au point sur les projets du Barça !

Publié le 29 mars 2022 à 22h15 par Th.B.

Le PSG pourrait-il voir le FC Barcelone lui jouer un sale tour avec Kylian Mbappé ou Erling Braut Haaland ? Pas vraiment au vu de la situation économique dans laquelle le Barça est empêtré. Explications.

« Nous travaillons depuis la gestion sportive pour incorporer quatre ou cinq renforts dont nous pensons que l'équipe a besoin pour être de plus en plus compétitive ». Voici le message que Joan Laporta faisait passer samedi dernier lors d’un entretien accordé à Mundo Deportivo. Le président du FC Barcelone ne cachait pas sa volonté de se montrer actif sur le marché des transferts lorsque The Athletic soulignait lundi la détermination du patron du Barça d’attirer Erling Braut Haaland au sein du club culé à l’intersaison. Piste prioritaire du PSG pour potentiellement remplacer Kylian Mbappé, qui a lui aussi été lié au FC Barcelone la semaine dernière, Haaland ne devrait pas être en mesure de snober le PSG pour le FC Barcelone. Et il en serait de même pour Kylian Mbappé selon Julien Laurens.

Le Barça ne peut pas se permettre Mbappé et Haaland et «même si l'accord CVC est mis en place»