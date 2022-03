Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'engage dans une bataille royale pour cette star de Premier League !

Publié le 29 mars 2022 à 20h45 par A.C.

A l’affut de la moindre occasion à quelques mois du mercato estival, Leonardo aimerait attirer Marcus Rashford au Paris Saint-Germain... mais il n'est pas le seul !

Avec la fin du contrat de Kylian Mbappé qui approche, on s’attend au pire du côté du Paris Saint-Germain. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que rien n’est encore décidé pour la star française, mais un accord de principe existe avec le Real Madrid et le PSG devra être prêt à le remplacer en cas d’échec d’une prolongation. Des grands noms sont déjà annoncés pour le remplacer et Angleterre on parle notamment de Marcus Rashford. Actuellement à Manchester United, l’international anglais pourrait être le nouveau visage du trio offensif du PSG, avec Neymar et Lionel Messi.

Ça devrait se décider entre le PSG, Arsenal et le Barça