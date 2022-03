Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé va faire une énorme annonce pour son avenir !

Publié le 30 mars 2022 à 8h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé devrait prochainement annoncer sa décision concernant son avenir et ainsi confirmer qu'il signera au Real Madrid.

L'avenir de Kylian Mbappé est un dossier brûlant du côté du PSG. Et pour cause, son contrat s'achève en juin prochain et il n'a toujours pas prolongé ce qui lui offre l'opportunité de signer avec le club de son choix en vue de la saison prochaine. Dans cette optique, les discussions semblent avancées avec le Real Madrid qui le convoite depuis de longs mois. Et alors que l'annonce de son choix se fait attendre, Kylian Mbappé devrait prochainement sortir du silence.

Une annonce dans une quinzaine de jours ?