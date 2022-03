Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG avance sur Antony (Ajax)

Publié le 30 mars 2022 à 7h20 par Alexis Bernard

Le PSG a ouvert le dossier Antony et se positionne un peu plus dans la perspective du prochain mercato estival.

Sous les couleurs de l’Ajax, Antony a réussi son arrivée en Europe. A 22 ans, l’ancien de Sao Paulo brille et fait désormais saliver le gratin européen. Le Bayern Munich et le FC Barcelone sont notamment les plus attentifs du moment pour tenter de le récupérer à court terme. Mais il faut désormais compter sur le PSG, de plus en plus actif pour l’attaquant brésilien. Selon nos informations, la direction parisienne a pris ses dispositions pour lancer les premières démarches envers le joueur et ses représentants. Sous monitoring, Antony peut désormais compter sur la surveillance du PSG qui ne manquera pas de se manifester quand la question de son départ de l’Ajax Amsterdam deviendra concrète. Sûrement cet été, deux ans après son arrivée au Pays-Bas.