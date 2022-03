Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un accord est imminent dans ce dossier à 27M€ d'Ancelotti !

Publié le 30 mars 2022 à 7h30 par La rédaction

Pisté par le Real Madrid, Ryan Gravenberch ne cesse de se rapprocher du Bayern Munich. Un accord serait imminent entre l’international néerlandais et le club bavarois qui proposerait 17M€ ainsi que 10M€ de bonus.

Kylian Mbappé, Erling Haaland, et ce n’est pas tout ! Le Real Madrid compte bien frapper fort cet été et pas seulement pour son attaque. Ryan Gravenberch, le jeune milieu de l’Ajax Amsterdam, intéresse la Maison Blanche. Brillant avec le club néerlandais, le néo-international batave devrait quitter l’Ajax cet été, à un an de la fin de son contrat. Mais à ce jour, le Real Madrid semble dépassé par le Bayern Munich.

Le Bayern Munich proche d’un accord avec Gravenberch