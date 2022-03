Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lewandowski aurait posé ses conditions !

Publié le 30 mars 2022 à 1h15 par Th.B.

Dans le viseur du PSG entre autres, Robert Lewandowski n’aurait pas prévu de prolonger son contrat au Bayern Munich si le club bavarois ne s’alignait pas sur ses demandes contractuelles et salariales. Explications.

Le PSG pourrait se laisser tenter par l’option Robert Lewandowski en marge du prochain mercato estival. C’est en effet ce que le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 25 août dernier. En plus d’Erling Braut Haaland, le Paris Saint-Germain songeait déjà également à Lewandowski pour remplacer Kylian Mbappé dont le contrat au PSG arrivera à expiration en juin prochain. Pour autant, le leader de Ligue 1 semble être confronté à une grosse concurrence dans la course à la signature de Lewandowski puisque le FC Barcelone ainsi que le Real Madrid seraient sur les rangs pour accueillir l’international polonais.

Une prolongation si le Bayern accepte un contrat longue durée