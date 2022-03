Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier à 55M€ pourrait échapper à Leonardo !

Publié le 30 mars 2022 à 7h15 par La rédaction

Pour prendre la succession d’Angel Di Maria, le PSG pense à Raphinha. Toutefois, c’est le FC Barcelone qui mènerait la course dans ce dossier.

Le PSG va devoir réaliser un mercato de haute volée. Après le nouveau fiasco en Ligue des Champions contre le Real Madrid, le club de la capitale n’a d’autre choix que de réagir. Et cela commence par un bon mercato. Sauf retournement de situation, Angel Di Maria devrait plier bagage cet été. En fin de contrat en juin, l’Argentin semble très loin d’une prolongation. Pour lui succéder, le PSG penserait à Raphinha, un dossier sur lequel le FC Barcelone a une large avance.

Raphinha ne devrait pas avoir de mal à négocier son départ