Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria a déjà choisi son prochain club !

Publié le 30 mars 2022 à 3h15 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG et alors qu’il ne devrait pas être conservé en fin de saison, Angel Di Maria devrait retourner à son club formateur de Rosiario Central comme l’a expliqué son père.

Angel Di Maria et le PSG, ça sent la fin ! L’ailier argentin de 34 ans, qui arrivera au terme de son contrat au Parc des Princes à l’issue de la saison, ne sera vraisemblablement pas prolongé par ses dirigeants et devra donc se trouver un nouveau challenge. Interrogé par Radio La Red, le père de Di Maria s’est prononcé sur son avenir et laisse entendre qu’il pourrait retourner au sein de Rosario Central, son club formateur, une fois son histoire avec le PSG terminée.

« Il n’a pas assez profité ici »