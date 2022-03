Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup se prépare pour cet été !

Publié le 30 mars 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

En quête d’un renfort XXL pour son milieu de terrain l’été prochain, le PSG semble plus que jamais s’être lancé à l’assaut d’Aurélien Tchouaméni, également courtisé par le Real Madrid.

Interrogé dimanche en conférence de presse alors qu’il se trouvait en rassemblement avec l’équipe de France, Aurélien Tchouaméni (22 ans) lançait un énorme appel du pied au PSG : « Le PSG est un top club, avec de très grands joueurs. Ils ont fait pas mal d’investissements depuis qu’il y a l’ère qatarie. Ils ont des objectifs, malheureusement pour eux ils n'ont pas encore réussi à gagner la Ligue des champions, mais ils ont beaucoup de titres, de grands joueurs. Forcément, ils ont envie d’aller chercher encore plus loin, mais je considère le PSG comme une grande équipe », confiait le milieu de terrain de l’AS Monaco, qui est annoncé avec insistance dans le viseur du club parisien pour l’été prochain. Et le Qatar lance les grandes manœuvres dans ce dossier…

Le PSG s’active pour Tchouaméni

Comme l’a révélé Marca mardi, le PSG aurait passé la seconde ces derniers jours avant de rattraper son retard sur le Real Madrid dans le feuilleton Tchouaméni, puisque le club merengue est lui aussi annoncé avec insistance sur les traces du Monégasque. Pour rappel, Aurélien Tchouaméni pourrait quitter le Rocher contre une offre avoisinant les 60M€ l’été prochain, et reste désormais à savoir si le PSG parviendra à prendre le dessus sur le Real Madrid.