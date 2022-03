Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le prix est fixé pour Jordan Veretout !

Publié le 30 mars 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur de l’OM en vue du prochain mercato estival, Jordan Veretout pourrait être vendu par l’AS Rome contre une offre avoisinant les 16-17M€.

Boubacar Kamara arrivant au terme de son contrat avec l’OM et disposant déjà d’une très grosse cote sur le marché des transferts (Manchester United, Bayern Munich, AS Rome…), Pablo Longoria va devoir se mettre en quête d’un nouveau milieu défensif lors du prochain mercato estival. Plusieurs pistes ont déjà été évoquées à cet effet, mais le nom qui revient le plus souvent en ce moment est celui de Jordan Veretout (29 ans). Et l’OM sait déjà à quoi s’en tenir pour l’international français de l’AS Rome…

Le départ de Veretout fixé à 16-17M€ ?

Comme l’a révélé le média italien Leggo mardi, la direction du club transalpin réclamerait entre 16 et 17M€ pour envisager une vente de Jordan Veretout cet été, alors que le contrat de l’ancien milieu de terrain de l’ASSE court jusqu’en juin 2024 avec l’AS Rome. Reste donc à savoir si l’OM, dont les finances ne sont pas au mieux en ce moment, pourra se permettre une telle dépense pour Veretout.