Mercato - PSG : L’Italie en remet une couche sur le transfert de Donnarumma !

Publié le 25 mars 2022 à 14h30 par La rédaction mis à jour le 25 mars 2022 à 14h33

Recruté libre par le PSG l’été dernier après un Euro brillant, Gianluigi Donnarumma se trouve plus que jamais dans la tourmente suite à ses déconvenues en Ligue des Champions, et désormais en barrages pour la Coupe du monde avec sa sélection nationale. Et la presse italienne pointe du doigt son départ du Milan AC…

Arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC en juin dernier au terme d’un long feuilleton qui aura fait couler beaucoup d’encre en Italie, Gianluigi Donnarumma avait finalement choisi le PSG pour continuer sa carrière. Et malgré la présence de l’irréprochable Keylor Navas dans la capitale française, les performances XXL de Donnarumma durant l’Euro avec la sélection italienne lui ont permis de débarquer au PSG avec un tout nouveau statut de référence mondiale. Rapidement, les deux hommes ont été mis en concurrence, ce qui n’avait pas vraiment gêné Donnarumma comme il en témoignent ses propos accordés début mars à beINSPORTS : « C’est normal que je veuille jouer tous les matchs. Je suis jeune et j’ai envie de tout donner ! Donc forcément je veux être titulaire. D’ailleurs, cette situation me fait grandir. Il n’y a absolument aucun problème, je m’entraîne, je joue la Ligue des champions. A la fin c’est l’entraîneur qui décide. On sait tous qui est Key ! Il a un tel palmarès ! C’est normal que lui aussi se batte pour jouer. Avec le Mister, nous sommes tranquilles, on gère bien la situation. On aime s’entraîner ensemble sans qu’il n’y ait aucun souci », indiquait le gardien italien. Mais juste après cette interview, les vrais problèmes ont commencé pour Donnarumma, au PSG ainsi que de l’autre côté des Alpes.

Donnarumma enchaine les désillusions…