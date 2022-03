Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourinho relance le feuilleton Kamara !

Publié le 30 mars 2022 à 12h10 par A.C.

En fin de contrat, Boubacar Kamara devrait quitter l’OM et un grand nombre de clubs semblent le suivre à travers l’Europe.

Très précieux dans le dispositif de Jorge Sampaoli cette saison, Boubacar Kamara se rapproche dangereusement de la fin de son contrat. Pablo Longoria espérait pouvoir le prolonger cet hiver encore, mais désormais les chances de l’Olympique de Marseille semblent extrêmement minces. Ainsi, on parle déjà en Espagne d’une arrivée à l’Atlético de Madrid, avec Diego Simeone qui aurait vraisemblablement séduit Kamara avec son projet. En Angleterre on parle plutôt de Manchester United, sans oublier le Bayern Munich en Allemagne et l’Inter ainsi que l’AC Milan en Italie.

Mourinho revient de loin pour Kamara