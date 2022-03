Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boubacar Kamara a fait son choix !

Publié le 26 mars 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’OM à l’issue de la saison, Boubacar Kamara a reçu de nombreusses offres de prolongation de la part de sa direction. Mais il semble avoir fait son choix et opterait pour… l’Atlético de Madrid !

En janvier dernier, le président de l’OM Pablo Longoria ne désespérait pas de pouvoir prolonger in-extremis Boubacar Kamara (22 ans), qui arrive en fin de contrat en juin prochain : « Pour Bouba, on a beaucoup discuté. Il y a un respect mutuel (…) On va voir la décision pour juin. Ce n'est pas plaisant d'avoir un joueur en fin de contrat. Le respect de Bouba pour ce club est grand aussi » , indiquait Longoria en conférence de presse. Finalement, aucun accord n’a été trouvé avec Kamara, et le milieu défensif de l’OM semble avoir trouvé son prochain défi.

Kamara recale l’OM pour l’Atlético ?

Comme l’a annoncé Goal vendredi, l’OM serait même allé jusqu’à proposer un nouveau salaire XXL de 5M€ par an à Kamara, mais ce dernier aurait décliné cette offre. Et parmi les nombreux courtisans qu’il compte sur le marché (Manchester United, Bayern Munich, Tottenham, Southampton…), il donnerait sa préférence à l’Atlético de Madrid pour venir travailler sous les ordres de Diego Simeone. Affaire à suivre…