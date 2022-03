Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a pris un incroyable risque avec un attaquant de Sampaoli !

Publié le 30 mars 2022 à 10h30 par A.M.

Poussé au départ cet hiver, Bamba Dieng n'a pas du tout digéré le comportement de la direction de l'OM à son égard. Une fracture qui pourrait laisser des traces.

Révélation de la première partie de saison, Bamba Dieng a impressionné pour ses débuts en Ligue 1, mais son temps de jeu ne risque toutefois pas d'augmenter compte tenu de l'arrivée de Cédric Bakamku en janvier. C'est la raison pour laquelle plusieurs clubs auraient montré leur intérêt pour le Champion d'Afrique cet hiver et l'OM aurait essayé d'en profiter en lui trouvant une porte de sortie.

Dieng très vexé ?