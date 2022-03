Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre dans le feuilleton Dembélé !

Publié le 30 mars 2022 à 9h45 par A.M.

Alors que plusieurs médias ont annoncé la reprise des contacts entre le FC Barcelone et l'entourage d'Ousmane Dembélé, le club catalan ne serait absolument pas au courant de cet appel.

L'avenir d'Ousmane Dembélé est au cœur de toutes les attentions en coulisses. Et pour cause, le contrat de l'ailier français s'achève en juin prochain, et un départ libre n'est pas à exclure. Toutefois, Joan Laporta n'a pas fermé la porte à une prolongation de l'ancien Rennais, à condition que son agent fasse le premier pas. « Nous verrons, je n'aime pas parler d'hypothèses. Si cela arrive, nous sommes des gens de dialogue et nous apprécions beaucoup Dembélé, je l'ai dit dès le premier instant », assurait le président du Barça ces derniers jours. Et cela tombe bien puisque selon différents médias, le dialogue aurait été rouvert entre les deux parties.

Le Barça na pas de nouvelles de l'agent de Dembélé