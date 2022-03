Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a identifié le successeur de Di Maria !

Publié le 30 mars 2022 à 9h15 par A.C.

A l’affût du moindre renfort pour le PSG, Leonardo pourrait se tourner vers Paulo Dybala, qui quittera la Juventus à la fin de son contrat.

L’été dernier Leonardo a montré qu’il pouvait réaliser des gros coups, sans forcément dilapider de l’argent en indemnité de transferts. Cela a été le cas avec Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma ou encore Georginio Wijnaldum, mais le directeur sportif du Paris Saint-Germain semble déjà travailler sur d’autres joueurs en fin de contrat. C’est le cas de Paulo Dybala, qui après des longues spéculations quittera finalement la Juventus le 30 juin prochain, vraisemblablement écarté du projet depuis l’arrivée Dušan Vlahović en provenance de la Fiorentina.

Dybala, c’est du sérieux pour le PSG