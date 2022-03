Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est déjà passé à l’action pour Dybala !

Publié le 30 mars 2022 à 7h45 par B.C.

Alors que son départ est acté en fin de saison, Paulo Dybala est très apprécié par Leonardo, qui aurait déjà approché son agent par le passé et qui surveillerait toujours de près la situation de l’Argentin.

C’est désormais une certitude, Paulo Dybala va prochainement quitter Turin. La Juventus a en effet annoncé il y a quelques jours que l’attaquant argentin ne prolongerait pas son bail prenant fin à l’issue de la saison. « Le changement le plus important, c’est que la Juventus n'a pas renouvelé le contrat de Paulo Dybala » a déclaré Maurizio Arrivabene, l’administrateur délégué de la Vieille Dame . « Avec les achats effectués en janvier, avec l'arrivée de Vlahovic, Paulo n’est plus au centre du projet. Il aurait été facile pour la Juventus de faire une offre basse, mais cela aurait été un manque de respect envers Paulo. La décision est prise. » Plusieurs pistes sont d’ores et déjà évoquées pour la Joya , et le PSG suivrait notamment sa situation de près.

Leonardo apprécie Dybala