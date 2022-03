Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Laporta lance un avertissement à Ousmane Dembélé !

Publié le 30 mars 2022 à 8h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé est encore dans le flou pour son avenir. Et s’il compte prolonger en Catalogne, l’attaquant français devra se montrer raisonnable dans ses prétentions salariales comme l’explique Enric Masip

Le feuilleton Ousmane Dembélé bat son plein au FC Barcelone ! Poussé vers la sortie par ses dirigeants lors du précédent mercato hivernal étant donné qu’il arrive en fin de contrat, l’attaquant français n’avait pas trouvé preneur en janvier sur le marché, mais plusieurs médias ont fait état d’un accord déjà établi avec le PSG pour une arrivée libre l’été prochain. Depuis plusieurs semaines, le Barça a revu sa position est entend désormais prolonger Dembélé, mais pas à n’importe quel prix…

« Il ne peut plus y avoir de salaires exorbitants »