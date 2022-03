Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a trouvé son grand attaquant !

Publié le 30 mars 2022 à 9h30 par A.M.

En quête d'un renfort offensif d'envergure, le FC Barcelone pourrait avoir une ouverture avec Joao Felix qui serait très intéressé par la perspective de rejoindre le Barça.

L'été prochain, le FC Barcelone cherchera à recruter un attaquant d'envergure internationale. Les noms d'Erling Haaland, Mohamed Salah ou encore Robert Lewandowski circulent avec insistance ces derniers jours, mais Joan Laporta a ouvert la porte à Joao Felix. « J'aime beaucoup Joao Felix et son agent le sait. Et j'espère que les fans ne seront pas en colère. Et oui, en été, nous allons essayer », confiait le président du Barça au micro de RAC1 . Et visiblement l'intérêt est réciproque.

Joao Felix très chaud pour le Barça ?