Mercato - OM : Longoria proche de toucher au but avec Veretout !

Publié le 30 mars 2022 à 11h10 par A.C.

Poussé vers la sortie du côté de l’AS Roma, Jordan Veretout pourrait bien poursuivre sa carrière à l’Olympique de Marseille la saison prochaine.

Depuis son arrivée, Pablo Longoria nous a habitué à des coups assez intelligents, avec des joueurs dans l’impasse qui ont pu se relancer à l’Olympique de Marseille. Cela a été le cas pour Pol Lirola, Arkadiusz Milik ou encore Pau Lopez, qui avait totalement perdu sa place à l’AS Roma. On ne change pas une recette qui marche, puisque Longoria souhaiterait tendre la main à un nouvel indésirable du club romain avec Jordan Veretout. Très performant les saisons précédentes, le Français ne semble plus faire partie des plans de José Mourinho et la presse italienne assure qu’il quittera le club à la fin de la saison... avec l’OM prêt à l’accueillir les bras ouverts.

Un peu plus de 10M€ et c’est fait !