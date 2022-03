Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette incroyable sortie sur Donnarumma !

Publié le 29 mars 2022 à 4h30 par A.M.

Sous le feu des critiques depuis quelques semaines, Gianluigi Donnarumma ne mérite toutefois pas ce qui lui arrive selon Cristiano Ruiu, journaliste italien.

Gianluigi Donnarumma traverse une période compliquée. Amené à partager le temps de jeu dans le buts du PSG avec Keylor Navas, le portier italien a été coupable d'une erreur qui a précipité l'élimination contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions. Mais l'ancien Milanais est également pointé du doigt en Italie après le but encaisser contre la Macédoine du Nord à la 92e minute de la demi-finale des barrages qualificatifs pour la Coupe du monde. Cristiano Ruiu, journaliste pour Calciomercato , tient à défendre Gianluigi Donnarumma qui, il y a moins d'un an, permettait à l'Italie de remporter l'Euro.

«Comme s'il était coupable de tout, même du Covid et de la guerre en Ukraine»