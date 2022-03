Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar donne le feu vert pour cette requête de Neymar !

Publié le 31 mars 2022 à 5h45 par Th.B.

Étant emballé par l’idée d’accueillir son compatriote brésilien Antony, Neymar voit le PSG ouvrir le dossier de l’ailier de l’Ajax Amsterdam comme le10sport.com vous l’a révélé ces dernières heures.

Faisant le bonheur de l’Ajax Amsterdam depuis son arrivée en 2020 et ses 22 buts inscrits, Antony (22 ans) serait susceptible de quitter le club néerlandais au cours de la prochaine intersaison. Coéquipier de Neymar avec la Seleçao , l’international brésilien serait le bienvenu au PSG, sous l’impulsion de Neymar et de Marquinhos selon les informations du Telegraaf . Et mercredi, le10sport.com vous a confirmé la tendance alors que le Bayern Munich et le FC Barcelone sont également sur les rangs pour l’ailier de l’Ajax Amsterdam.

Le PSG a bougé ses pions pour Antony, mais…