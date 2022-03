Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connaît déjà la réponse pour un ancien de Ligue 1 !

Publié le 31 mars 2022 à 5h15 par Th.B.

Pour potentiellement renforcer la ligne d’attaque de l’effectif du PSG la saison prochaine, le directeur sportif Leonardo songerait à Rafael Leao. Néanmoins, une prolongation de contrat se profilera au Milan AC…

Depuis l’été 2020, Rafael Leao évolue au Milan AC aux côtés de cadors du football européen à son poste d’attaquant tels que Zlatan Ibrahimovic et depuis l’été dernier, d’Olivier Giroud. Et alors que le contrat de l’attaquant portugais de 22 ans court jusqu’en juin 2024, le PSG songerait au profil de l’ancien joueur du LOSC afin de potentiellement renforcer le secteur offensif de l’effectif parisien qui serait susceptible de perdre Angel Di Maria et Kylian Mbappé, tous deux en fin de contrat au Paris Saint-Germain. Pour autant, le directeur sportif Leonardo ne devrait pas bénéficier d’une belle ouverture pour Leao.

Pas de confirmation pour l’intérêt du PSG pour Leao, et une prolongation se profile au Milan AC !