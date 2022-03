Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar ouvre un nouveau dossier colossal !

Publié le 30 mars 2022 à 15h30 par A.C.

Le Paris Saint-Germain a décidé d’ouvrir un nouveau dossier chaud avec Antony, nouvelle pépite brésilienne qui se révèle cette saison à l’Ajax Amsterdam. La tâche ne s’annonce toutefois pas simple, puisque le PSG devra affronter la concurrence de nombreux gros clubs européens.

Comme de nombreux Sud-Américains avant lui, Antony a choisi l’Ajax Amsterdam pour se lancer dans le football européen. Cela lui réussit plutôt bien pour l’instant, puisqu’il est l’un des meilleurs joueurs de l’effectif d’Erik ten Hag cette saison avec 12 buts et 10 passes décisives en 33 rencontres toutes compétitions confondues. Il pourrait ne faire long feu chez les Lanciers, puisque les grands clubs commencent à s’intéresser à lui, avec notamment le Paris Saint-Germain comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Selon nos informations, les Parisiens ont noué les premiers contacts avec Antony ainsi qu’avec son entourage, alors que du côté de l’Ajax on semble ouvert à une vente après l’avoir recruté en 2020.

Antony un dossier qui pourrait se boucler autour de 60 ou 70M€

D’après les informations de Tuttosport , il y aurait en effet des grandes chances que l’Ajax Amsterdam laisser filer sa star, dont le contrat se termine en 2025. L’idée initiale semblait celle de garder Antony quelques saisons en plus au moins, mais finalement une offre autour des 60 ou 70M€ offrirait une superbe plus-value au club amstellodamois, qui avait déboursé 15M€ pour l’arracher à Sao Paulo en juillet 2020. Cette somme semble être dans les cordes du Paris Saint-Germain, qui pourrait d’ailleurs décider de frapper fort pour assurer dès cet été la succession d’un Angel Di Maria en fin de contrat et pour le moment destiné à un départ.

La concurrence est monstrueuse !