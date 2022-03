Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste chaude du Qatar fixée à 70M€ ?

Publié le 30 mars 2022 à 14h45 par A.C.

A la recherche de renforts, le Paris Saint-Germain a coché le nom d’Antony, joueur de l’Ajax Amsterdam qui aurait également tapé dans l’œil du FC Barcelone, de la Juventus, de Manchester City ou encore du Bayern Munich.

Après avoir remplacé Hakim Ziyech à l’Ajax Amsterdam, Antony commence à se faire un nom en Europe. Le Brésilien enchaine en effet les bonnes performances cette saison et totalise actuellement 12 buts et 10 passes décisives en 33 rencontres toutes compétitions confondues. Suffisant pour éveiller l’intérêt du Paris Saint-Germain, puisque nous vous avons annoncé sur le10sport.com que des discussions ont été ouvertes pour l’ailier de 22 ans. Leonardo va toutefois devoir faire face à une énorme concurrence, puisque Antony serait également courtisé par la Juventus, le Bayern Munich, Manchester City et le FC Barcelone.

L’Ajax met la barre très haut pour Antony