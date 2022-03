Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dybala prend une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 30 mars 2022 à 14h15 par A.C.

A quelques mois de la fin de son contrat avec la Juventus, Paulo Dybala semble avoir commencé à faire le tour des clubs intéressés et le PSG est bien placé.

Voilà plus d’un an qu’une prolongation de Paulo Dybala était évoquée du côté de la Juventus. Finalement, les dirigeants ont pris tout le monde de court en annonçant que le vice-capitaine ne sera finalement pas gardé et quittera donc le club le 30 juin prochain. Mais pour aller où ? En dépit des nombreuses blessures des dernières années, Dybala reste un joueur de talent et les clubs intéressés ne manquent pas, avec notamment le Paris Saint-Germain. Des joueurs comme Kylian Mbappé, Mauro Icardi ou encore Angel Di Maria devraient en effet quitter le club et Leonardo aurait décidé de tenter sa chance pour l’international argentin.

La Serie A, c’est fini pour Dybala