Mercato - PSG : Le Qatar prépare du lourd pour la succession de Di Maria !

Publié le 30 mars 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Angel Di Maria devrait bel et bien quitter le PSG à l'issue de la saison, sept ans après son arrivée. Et le club de la capitale travaille déjà à sa succession en ciblant plusieurs noms.

L'été prochain, le PSG devrait connaître un renouvellement de son effectif puisque l'avenir de certaines stars semble incertain et que très peu de joueurs sont intransférables. L'un d'entre eux semble toutefois avoir déjà une idée bien précise concernant son avenir, à savoir Angel Di Maria. Et pour cause, le contrat de l'international argentin s'achève en juin prochain, et la tendance n'est clairement pas une prolongation. En effet, Fabrizio Romano révélait que le PSG n'avait transmis aucune offre au Fideo , tandis que RMC Sport ajoute que les Parisiens semblent avoir décidé de tourner la page Di Maria bien qu'il possède une option dans son contrat pour étendre son bail d'une saison. Par conséquent, l'entourage du joueur prépare déjà l'après-PSG. « J'aimerais qu'il joue encore 1 ou 2 ans en Europe et qu'il revienne ensuite. Il a une carrière, il prend soin de lui et il peut continuer à jouer », expliquait ainsi Miguel Di Maria, le père de l'ancien Madrilène, au micro de Radio La Red avant d'ajouter que son fils « a l'idée de terminer sa carrière à Rosario Central. J'espère qu'il pourra le faire parce que c'est ce qui lui manque, il est parti d'ici à un très jeune âge et n'a pas assez profité. Je ne sais pas ce qui va se passer avec son avenir, nous n'avons rien . »

Antony, Dybala, Dembélé... le PSG s'active pour remplacer Di Maria