Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée d'un international brésilien relancée par... Pochettino ?

Publié le 30 mars 2022 à 13h45 par A.M.

Suivi par le PSG, Antony pourrait bien rejoindre Manchester United si Erik ten Hag est nommé manager des Red Devils, et donc que Mauricio Pochettino ne débarque pas dans le nord de l'Angleterre.

La tendance semble se confirmer pour Angel Di Maria. En fin de contrat en juin prochain, l'international argentin ne devrait pas prolonger son contrat au PSG et partira donc libre, sept ans après son arrivée en provenance de Manchester United. Le club parisien travaille donc sur sa succession et vise plusieurs joueurs à commencer par Antony. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG surveille notamment la situation d'Antony, qui devrait quitter l'Ajax Amsterdam cet été.

Antony dans les valises de ten Hag à Manchester United ?