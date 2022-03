Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un joli coup à 0€ sur le point d'échapper à Laporta ?

Publié le 30 mars 2022 à 14h00 par A.M.

Alors que le FC Barcelone a déjà bouclé l'arrivée de deux joueurs libres, celle de Noussair Mazraoui prend clairement du plomb dans l'aile.

Bien décidé à s'activer en vue de la saison prochaine, le FC Barcelone a déjà obtenu la signature de deux joueurs dont le contrat arrive à échéance en juin prochain. Joan Laporta l'a lui-même révélé. « Nous avons bouclé l’arrivée de deux joueurs qui sont libres. Il y a une bagarre avec LaLiga pour faire les inscriptions. Nous attendons leurs critères, parfois très restrictifs », assurait le président du Barça, faisant très vraisemblablement référence à Franck Kessié (AC Milan) et d'Andreas Christensen (Chelsea).

Le Barça perd confiance pour Mazraoui