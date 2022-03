Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça fixe des conditions colossales à Dembélé !

Publié le 30 mars 2022 à 13h15 par A.M.

Bien que le FC Barcelone ne soit pas fermé à l'idée de prolonger Ousmane Dembélé, il faudra que l'ancien Rennais fasse certaines concessions.

Alors que les discussions pour une prolongation d'Ousmane Dembélé semblent au point mort, Joan Laporta évoquait récemment ce dossier, assurant que le porte n'était pas fermée, mais pas à n'importe quel prix. « Nous verrons, l'option dont il disposait a expiré et nous sommes déjà en train de fixer les niveaux de salaire que tous ceux qui resteront la saison prochaine devront respecter. Des niveaux qui doivent maintenir la pérennité et l'équilibre du club et de l'effectif », assurait le président du Barça. Et la tendance se confirme.

Laporta fixe ses conditions