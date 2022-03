Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta reçoit une réponse claire pour Joao Felix !

Publié le 30 mars 2022 à 11h00 par A.M.

Malgré l'intérêt du FC Barcelone, l'Atlético de Madrid semble catégorique concernant l'avenir de Joao Felix. Le Portugais est invendable.

L'été prochain, le FC Barcelone cherchera à recruter un grand attaquant. Et alors que de nombreux noms circulent à l'image de Robert Lewandowski, Erling Haaland ou encore Mohamed Salah, Joan Laporta a déclaré sa flamme à un autre joueur, à savoir Joao Felix. « J'aime beaucoup Joao Felix et son agent le sait. Et j'espère que les fans ne seront pas en colère. Et oui, en été, nous allons essayer », assurait le président du Barça au micro de RAC1 . Un dossier qui s'annonce toutefois délicat.

Joao Felix est invendable